Casper Ruud en plein stress : « J’espère que ma femme tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi »

Tête de série numéro 2 du tableau d’Auckland, Casper Ruud est dans une situa­tion diffi­cile à gérer menta­le­ment puisque lui et sa femme attendent dans quelques jours un heureux évène­ment. Du coup, il a annoncé la couleur lors de sa confé­rence de presse.

« J’aimerai rester jusqu’au bout du tournoi, mais je peux rece­voir un appel et rentrer aussitôt. J’espère qu’elle tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi. »

Sa parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février) est donc plus qu’incertaine. 

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:50

