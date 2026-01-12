Tête de série numéro 2 du tableau d’Auckland, Casper Ruud est dans une situation difficile à gérer mentalement puisque lui et sa femme attendent dans quelques jours un heureux évènement. Du coup, il a annoncé la couleur lors de sa conférence de presse.
« J’aimerai rester jusqu’au bout du tournoi, mais je peux recevoir un appel et rentrer aussitôt. J’espère qu’elle tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi. »
So the duration of Casper’s stay down under will depend not only on his match results 👶— Oleg S. (@AnnaK_4ever) January 11, 2026
(🎥 https://t.co/CZWmjTPt8J) pic.twitter.com/iD20danrHq
Sa participation à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février) est donc plus qu’incertaine.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:50