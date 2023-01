Tête de série numéro une de l’ATP 250 d’Auckland qui débute ce lundi, Casper Ruud a pris le temps de répondre aux ques­tions des médias locaux et du site Stuff où il aborde notam­ment la ques­tion de la place de numéro 1 mondial après l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour l’Open d’Australie.

Le Norvégien pour­rait en effet monter sur le trône de l’ATP pour la première fois de sa carrière en cas de sacre et même de finale. Cela dépen­drait de qui il a en face de lui.

« C’est une grande moti­va­tion. Mais pour moi, gagner un Grand Chelem est un plus grand rêve et un plus grand objectif. C’est une plus grande réus­site dans mon esprit d’en gagner un que d’être le n°1 mondial. Je préfère gagner un Grand Chelem et ne jamais être numéro 1 mondial que le contraire. C’est ma plus grande moti­va­tion en ce moment, mais je sais que si je fais bien tout au long de l’année, je peux avoir une chance de le devenir. S’il y a une chance pour que je sois proche d’être numéro 1, ce pour­rait être dans un avenir proche, car je n’ai aucun point à défendre à l’Open d’Australie. Je ne veux pas y penser tous les jours, mais de manière réaliste, cela pour­rait arriver dans un avenir proche si cela devait arriver. »