En finale, Gaël avait un petit déficit de réus­site puisque avant son titre à Auckand, il n’avait remporté que 12 de ses 22 finales. Ce 13ème titre confirme qu’il est sur une meilleure période que lors du début de sa carrière comme le confirme le tweet de Jeu, Sets, et Match.

📊 Les finales ATP de Gaël Monfils 🇫🇷 :



🗓️ Jusqu’en 2018

🏆🥈🥈🥈🥈🥈🥈🏆🥈🥈🥈🏆🥈🥈🏆🥈🥈🥈🥈🥈🏆🥈🥈🥈🏆🥈🏆🥈

➡️ 7 victoires, 21 défaites

↪️ Soit 25 % de victoires



🗓️ Depuis 2019

🏆🏆🏆🥈🏆🏆🏆

➡️ 6 victoires, 1 défaite

↪️ Soit 86 % de victoirespic.twitter.com/yT3JGkyOA9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 11, 2025

Ce titre a aussi une saveur parti­cu­lière car c’est le deuxième depuis qu’il est papa. Du coup, Gaël a forcé­ment eu un petit mot gentil pour sa fille Skaï

« C’est une grande satis­fac­tion, très spéciale. Je ne gagne pas beau­coup de titres. Cela fait plus de 20 ans que je joue et c’est la 13e fois que je gagne, donc je me sens spécial et heureux que ce soit à Auckland. Ma fille va pouvoir se réveiller avec le sourire. C’est ma deuxième finale en tant que père et je suis vrai­ment heureux, super heureux, disons que j’ai pu gagner une finale difficile »

