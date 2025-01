Bien débuté la saison est impor­tant, mais trop en faire peut aussi devenir un handicap pour les grands rendez‐vous du calendrier.

C’est la seule crainte que l’on peut avoir quand on voit la dépense d’énergie produite par Gaël Monfils depuis que l’année tennis a débuté.

Face à Struff, en huitièmes de finale du tournoi d’Auckland, il a été impres­sion­nant et il semble bien que sa prépa­ra­tion hiver­nale ait été très bien opti­misée. Et quand le physique de Gaël est au top, on sait que tout est possible pour le Tricolore.