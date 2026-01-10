Le forfait de Lorenzo Sonego au tournoi d’Auckland a fait un heureux. Cela a permis à Gaël Monfils de rentrer directement dans le tableau.
C’est une très bonne nouvelle pour le joueur tricolore qui est déjà sur place avec sa petite famille, sa femme jouant ce samedi la demi‐finale du tournoi femmes qui précède celui des hommes.
Gaël connait bien cette épreuve puisqu’il en est le tenant du titre. Le séjour des « Monfils » au pays des moutons va donc se prolonger, toute la tribu doit être de passer ce moment en famille.
