ATP - Auckland

Gaël Monfils est verni, Elina Svitolina doit être très contente

Jean Muller
Par Jean Muller

Le forfait de Lorenzo Sonego au tournoi d’Auckland a fait un heureux. Cela a permis à Gaël Monfils de rentrer direc­te­ment dans le tableau. 

C’est une très bonne nouvelle pour le joueur trico­lore qui est déjà sur place avec sa petite famille, sa femme jouant ce samedi la demi‐finale du tournoi femmes qui précède celui des hommes. 

Gaël connait bien cette épreuve puis­qu’il en est le tenant du titre. Le séjour des « Monfils » au pays des moutons va donc se prolonger, toute la tribu doit être de passer ce moment en famille.

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 09:20

