Gaël Monfils a bien débuté sa saison. Après une défaite face à Djokovic à Brisbane, le Français a bien confirmé qu’il était dans le coup en se quali­fiant cette nuit pour la finale du tournoi d’Auckland.

Interrogé sur le court après la rencontre, le Français a fait une décla­ra­tion assez drôle.

« J’appellerai ma fille quand elle sera réveillée pour lui dire que je parti­cipe à une finale. Ensuite, j’es­saierai de lui en faire gagner une autre », a déclaré « La Monf », titré pour la dernière fois à Stockholm en octobre 2023 alors que Skaï, sa fille, venait d’avoir un an.

