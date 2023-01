Grâce à sa victoire face au 12e joueur mondial Cameron Norrie à Auckland, syno­nyme de 16e titre en carrière, Richard Gasquet reprend la place de numéro 1 fran­çais, à 36 ans et demi, 17 ans après avoir occupé cette posi­tion pour la première fois. Le Biterrois semble plus inquiet que fier à ce sujet.

« Ce n’est pas possible de laisser un pays comme la France à ce niveau. À mon époque, le 42e mondial était 6 ou 7e fran­çais… C’est inima­gi­nable que le n°1 fran­çais soit 42 mondial ! Ça me paraît… (il cherche le mot) fou quoi, je ne peux pas le dire autre­ment. Attendons la suite, il y a des jeunes qui montent il faut être positif, espérer qu’ils se hissent le plus vite possible parmi les meilleurs mondiaux », a alerté Ritchie dans des propos rapportés par L’Equipe après son succès.

A noter qu’il affron­tera son compa­triote Ugo Humbert au 1er tour de l’Open d’Australie avant de poten­tiel­le­ment retrouver Nick Kyrgios.