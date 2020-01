Au terme d’une très belle semaine, Ugo Humbert a remporté le premier titre de sa jeune carrière en dominant Benoit Paire en finale (7-6(2), 3-6, 7-6(5)).

A 21 ans, Ugo Humbert ouvre son compteur dès sa première finale sur le circuit. Opposé à Benoit Paire, le Messin débute fort la rencontre en menant rapidement 3-0 mais il doit attendre le tie-break pour remporter le premier set. Comme depuis le début de la semaine, l’Avignonnais, lui, est dans la réaction et parvient à recoller à une manche partout. Le gaucher ne craque pas et comme dans le premier set, il refait la course en tête en menant 3-0. Après une balle de match ratée à 5-4, c’est au jeu décisif qu’il boucle la rencontre, sur sa quatrième occasion (7-6(2), 3-6, 7-6(5)). Avec ce premier titre en poche, Ugo Humbert va grimper à la 43e place mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière.