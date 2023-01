A l’image de Stefanos Tsitsipas par exemple, Cameron Norrie réalise un début de saison impec­cable. Avant son entrée en lice contre Jiri Lehecka à Auckland, Britannique a déjà battu en United Cup Alex de Minaur, Rafael Nadal et Taylor Fritz.

« En ce moment, je me sens très confiant. C’était une satis­fac­tion de battre ces adver­saires. C’est génial de bien jouer dans les grands moments, sur les points impor­tants, contre des adver­saires de ce calibre. C’est un excellent début d’année pour moi. Je vais surfer sur cette vague de confiance, mais je pense que l’année est très longue et je veux conti­nuer à travailler. Il y a encore beau­coup d’élé­ments de mon tennis sur lesquels je veux travailler et que je veux améliorer, mais ce début de saison est bon pour moi », s’est réjoui le 12e joueur mondial dans des propos rapportés par l’ATP.