Après Ugo Humbert, c’est Benoit Paire qui valide son billet pour la finale d’Auckland en venant à bout d’Hubert Hurkacz (6-4, 6-7(1), 6-2).

Le tournoi d’Auckland sera français. Après la très belle qualification d’Ugo Humbert aux dépens de John Isner, c’est Benoit Paire (24e) qui l’a imité en disposant d’Hubert Hurkacz (34e). L’Avignonnais menait un set, un break avant de perdre le deuxième acte au tie-break après l’avoir complètement sabordé. Le Tricolore s’est montré agacé par un spectateur qui parlait entre les points. Il a demandé à l’arbitre d’intervenir mais il s’est énervé et a relancé son adversaire en lui permettant de revenir à une manche partout. Mais le Tricolore a su se remettre la tête à l’endroit en breakant très tôt le Polonais dans l’ultime acte pour s’imposer finalement 6-4, 6-7(1), 6-2. A deux jours de l’Open d’Australie, il disputera face à Ugo Humbert sa neuvième finale en carrière et visera un quatrième trophée.

Paire powers into the final ! 💪@benoitpaire has defeated Hurkacz 6-4 6-7 6-2 at the @ASB_Classic to reach the 9th #ATPTour final of his career. pic.twitter.com/wCDFzaWKbZ

— ATP Tour (@atptour) January 17, 2020