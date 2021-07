On le sait l’Australie et la Nouvelle Zélande ont une poli­tique plus que dras­tique concer­nant la pandémie. Il suffit de quelques cas pour que le recon­fi­ne­ment soit mis en place.

De ce fait, l’an­nonce faite par Simon Vannini, le président du conseil de tennis du tournoi d’Auckland d’an­nuler le tournoi masculin et féminin d’Auckland ne va surprendre personne : « Nous sommes déçus de ne pas pouvoir amener le tennis à Auckland, mais les exigences actuelles en matière d’im­mi­gra­tion le rendent impos­sible », en quelques mots, tout est dit.

Cette déci­sion est aussi inquié­tante concer­nant l’Open d’Australie.

Les tour­nois d’Auckland étaient quand même programmés en janvier.