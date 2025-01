Face au jeune espoir améri­cain, Nishesh Basavareddy, Gaël s’est comporté en patron, certains diront en vieux bris­card, en s’im­po­sant en deux manches (7–6(5), 6–4) dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Auckland.

En finale, il affron­tera le Belge Zizou Bergs qui ne cesse de monter en puissance.

Ageless wonder 🌟



38‐year‐old @Gael_Monfils defeats Basavareddy 7–6 6–4 to become the second oldest ATP fina­list since 1990 ! #ASBClassic25 pic.twitter.com/6KJGEgM4zI