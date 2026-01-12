Tête de série numéro 2 du tableau d’Auckland, Casper Ruud est dans une situation difficile à gérer mentalement puisque il attend un heureux évènement. Du coup, il a annoncé la couleur lors de sa conférence de presse car il se peut qu’il soit contraint de s’échapper très vite de la Nouvelle Zélande.
So the duration of Casper’s stay down under will depend not only on his match results 👶— Oleg S. (@AnnaK_4ever) January 11, 2026
« J’aimerai rester jusqu’au bout du tournoi, mais je peux recevoir un appel et rentrer aussitôt. J’espère qu’elle tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi »
Quand on sait ce qu’induit un voyage entre la Nouvelle Zélande et la Norvège, on comprend aisément ce que doit endurer mentalement Casper.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:50