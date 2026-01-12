AccueilATPATP - AucklandRuud est en stress maximum : "Je sais que ma femme peut...
ATP - Auckland

Ruud est en stress maximum : « Je sais que ma femme peut accou­cher dans les semaines qui viennent. Donc il se peut que je la rejoigne rapi­de­ment en plein tournoi »

Tête de série numéro 2 du tableau d’Auckland, Casper Ruud est dans une situa­tion diffi­cile à gérer menta­le­ment puisque il attend un heureux évène­ment. Du coup, il a annoncé la couleur lors de sa confé­rence de presse car il se peut qu’il soit contraint de s’échapper très vite de la Nouvelle Zélande.

« J’aimerai rester jusqu’au bout du tournoi, mais je peux rece­voir un appel et rentrer aussitôt. J’espère qu’elle tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi »

Quand on sait ce qu’in­duit un voyage entre la Nouvelle Zélande et la Norvège, on comprend aisé­ment ce que doit endurer menta­le­ment Casper.

