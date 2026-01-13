En conférence de presse à Auckland, où il va commencer sa saison, le 8e joueur mondial Ben Shelton a évoqué la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je ne sais pas, ils ont été au‐dessus du lot ces deux dernières années, mais à mon avis, il y a certainement des joueurs qui peuvent les rattraper et les défier, des jeunes qui jouent très bien, qui s’améliorent d’année en année. Quand on voit ce que font Alcaraz et Sinner à un si jeune âge, on oublie à quel point ils sont jeunes, ce n’est pas normal, mais je pense qu’il y a tellement de jeunes joueurs qui ne se sont pas encore complètement développés ou dont nous n’avons pas encore vu le meilleur tennis, et je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités pour beaucoup de joueurs. »
