En confé­rence de presse à Auckland, où il va commencer sa saison, le 8e joueur mondial Ben Shelton a évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je ne sais pas, ils ont été au‐dessus du lot ces deux dernières années, mais à mon avis, il y a certai­ne­ment des joueurs qui peuvent les rattraper et les défier, des jeunes qui jouent très bien, qui s’amé­liorent d’année en année. Quand on voit ce que font Alcaraz et Sinner à un si jeune âge, on oublie à quel point ils sont jeunes, ce n’est pas normal, mais je pense qu’il y a telle­ment de jeunes joueurs qui ne se sont pas encore complè­te­ment déve­loppés ou dont nous n’avons pas encore vu le meilleur tennis, et je pense qu’il y a beau­coup d’op­por­tu­nités pour beau­coup de joueurs. »