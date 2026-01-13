AccueilATPATP - AucklandShelton, à propos d'Alcaraz et Sinner : "Ce n'est pas normal"
ATP - Auckland

Shelton, à propos d’Alcaraz et Sinner : « Ce n’est pas normal »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
Tennis - Wimbledon - ITF -

En confé­rence de presse à Auckland, où il va commencer sa saison, le 8e joueur mondial Ben Shelton a évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je ne sais pas, ils ont été au‐dessus du lot ces deux dernières années, mais à mon avis, il y a certai­ne­ment des joueurs qui peuvent les rattraper et les défier, des jeunes qui jouent très bien, qui s’amé­liorent d’année en année. Quand on voit ce que font Alcaraz et Sinner à un si jeune âge, on oublie à quel point ils sont jeunes, ce n’est pas normal, mais je pense qu’il y a telle­ment de jeunes joueurs qui ne se sont pas encore complè­te­ment déve­loppés ou dont nous n’avons pas encore vu le meilleur tennis, et je pense qu’il y a beau­coup d’op­por­tu­nités pour beau­coup de joueurs. »

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 10:27

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.