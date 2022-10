Très proche de Pablo Carreno Busta, Carlos Alcaraz a dû mettre ses senti­ments de côté vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle. Après sa victoire 6–3, 6–4, le numéro 1 mondial a expliqué comment il avait vécu ce match face à un ami.

« C’est très diffi­cile de jouer contre un ami comme Pablo. Tous les jours, nous allons déjeuner ou dîner ensemble, toutes les semaines nous nous entraî­nons ensemble, donc c’est très diffi­cile de jouer contre lui. De plus, je le soutiens et je veux qu’il gagne tous les matchs, mais il est vrai que sur le court, il n’y a pas d’amis. Il faut rester concentré et aller au bout du match, et c’est exac­te­ment ce que j’ai fait », a confié Alcaraz, qui va défier ce samedi l’im­pres­sion­nant Felix Auger‐Aliassime pour une place en finale.