Carlos Aclaraz récent vain­queur de l’Us Open avait du mal à confirmer son statut ces dernières semaines.

Il est arrivé à Bâle avec peu de confiance ayant remporté seule­ment un match sur ces trois derniers dont une défaite surprise au premier tour à Astana face à David Goffin.

Le jeune Espagnol semble avoir retrouvé son tennis et son relâ­che­ment qui fait sa force. Après une bataille au premier tour contre Jack Draper (45ème mondial) remporté en trois set, Carlos a déroule face au Néerlandais Botic Van de Zandschulp (35ème).

Il s’est imposé 6⁄ 4 , 6⁄ 2 et se qualifie donc pour les quarts de finale au SwissIndoor Open qui auront lieu vendedi.

Après sa victoire le numéro un mondial s’est confié sur les moments impor­tants des matchs ou il arrive à décon­necter l’enjeu afin de jouer son meilleur tennis.

« Je veux être un grand joueur et c’est ce qui fait la diffé­rence entre les bons joueurs et les meilleurs, ce sont les points impor­tants. C’est à ce moment‐là que vous devez faire ressortir vos meilleurs coups, dans mon cas en étant agressif, en allant au filet et en frap­pant des coups spectaculaires.Je ne veux pas ressentir la pres­sion des points impor­tants. Je m’amuse et j’y vais, en essayant de jouer mon meilleur tennis » a déclaré L’Espagnol de 19 ans.