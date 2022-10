Après trois années pertur­bées par un contexte sani­taire jugé problé­ma­tique par l’or­ga­ni­sa­tion, l’ATP 500 de Bâle fait son grand retour dans le calen­drier la semaine prochaine.

Absent des courts depuis sa défaite d’en­trée à Astana face à David Goffin, le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, n’a pas vrai­ment été épargné par le tirage au sort.

Opposé au Britannique Jack Draper pour ses débuts en Suisse, l’Espagnol de 19 ans pour­rait ensuite croiser sur sa route Pablo Carreno Busta, Félix Auger‐Aliassime ou encore Lorenzo Musetti. Les deux derniers cités arri­ve­ront en pleine confiance grâce à leur titre respectif décroché à Anvers et Naples.

À noter que les vété­rans et anciens vain­queurs en Grand Chelem, Stan Wawrinka et Andy Murray, ont hérité de Casper Ruud et de Sebastian Korda. Difficile de faire pire comme entrée en lice.

Découvrez le tableau complet de l’ATP 500 de Bâle ci‐dessous :