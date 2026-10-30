Contraint à l’abandon contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, après avoir concédé huit jeux consé­cu­tifs (6−2, 2–0), Arthur Fils s’est exprimé dans des propos relayés par L’Equipe.

Le numéro 1 fran­çais a notam­ment expliqué qu’il n’avait pas ressenti de douleur au niveau du dos, mais à la jambe, ce qui est plutôt rassuré quand on connaît le passif d’Arthur Fils au niveau des blessures.

Mais alors que le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre) et qu’il est très bien posi­tionné dans la course au Masters (15 au 22 novembre), le 8e mondial n’a néan­moins pas voulu se prononcer sur sa fin de saison.

« Je vais rentrer à Paris faire des examens, parler avec mon équipe, on va voir en fonc­tion des examens ce qu’on va faire pour la suite de la saison. J’ai ressenti une petite douleur à la jambe (il ne précise pas laquelle) sur un dépla­ce­ment au tout début du match et ça n’est pas passé. J’ai demandé un temps mort médical mais ça ne s’est pas amélioré donc j’ai pris la déci­sion d’ar­rêter (…) Je me sens confiant, je vais voir ce que ça donne avec l’équipe mais je me sens confiant. »

A suivre…