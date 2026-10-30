Contraint à l’abandon contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, après avoir concédé huit jeux consécutifs (6−2, 2–0), Arthur Fils s’est exprimé dans des propos relayés par L’Equipe.
Le numéro 1 français a notamment expliqué qu’il n’avait pas ressenti de douleur au niveau du dos, mais à la jambe, ce qui est plutôt rassuré quand on connaît le passif d’Arthur Fils au niveau des blessures.
Mais alors que le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre) et qu’il est très bien positionné dans la course au Masters (15 au 22 novembre), le 8e mondial n’a néanmoins pas voulu se prononcer sur sa fin de saison.
« Je vais rentrer à Paris faire des examens, parler avec mon équipe, on va voir en fonction des examens ce qu’on va faire pour la suite de la saison. J’ai ressenti une petite douleur à la jambe (il ne précise pas laquelle) sur un déplacement au tout début du match et ça n’est pas passé. J’ai demandé un temps mort médical mais ça ne s’est pas amélioré donc j’ai pris la décision d’arrêter (…) Je me sens confiant, je vais voir ce que ça donne avec l’équipe mais je me sens confiant. »
A suivre…
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 18:41