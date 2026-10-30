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Arthur Fils, après son abandon en quarts de finale : « J’ai demandé un temps mort médical mais ça ne s’est pas amélioré donc j’ai pris la déci­sion d’arrêter »

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint à l’abandon contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, après avoir concédé huit jeux consé­cu­tifs (6−2, 2–0), Arthur Fils s’est exprimé dans des propos relayés par L’Equipe.

Le numéro 1 fran­çais a notam­ment expliqué qu’il n’avait pas ressenti de douleur au niveau du dos, mais à la jambe, ce qui est plutôt rassuré quand on connaît le passif d’Arthur Fils au niveau des blessures.

Mais alors que le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre) et qu’il est très bien posi­tionné dans la course au Masters (15 au 22 novembre), le 8e mondial n’a néan­moins pas voulu se prononcer sur sa fin de saison.

« Je vais rentrer à Paris faire des examens, parler avec mon équipe, on va voir en fonc­tion des examens ce qu’on va faire pour la suite de la saison. J’ai ressenti une petite douleur à la jambe (il ne précise pas laquelle) sur un dépla­ce­ment au tout début du match et ça n’est pas passé. J’ai demandé un temps mort médical mais ça ne s’est pas amélioré donc j’ai pris la déci­sion d’ar­rêter (…) Je me sens confiant, je vais voir ce que ça donne avec l’équipe mais je me sens confiant. »

A suivre…

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 18:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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