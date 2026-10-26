Alors qu’il devait initialement affronter Hubert Hurkacz au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils va finalement retrouver son compatriote et grand ami Giovanni Mpetshi Perricard, suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina.
Interrogé au sujet de cet affrontement forcément particulier, Arthur a évoqué sa relation avec son copain d’enfance pour nos confrères d’Univers Tennis.
« On se parle beaucoup au téléphone. On discute tout le temps, on se voit régulièrement. On va faire un grand match. On se connaît depuis qu’on a neuf ans. C’est un très, très bon ami. On part toujours en vacances ensemble, donc j’ai énormément de souvenirs avec lui. On a fait des trucs complètement fous ensemble. Quand tu entres sur le court, tu veux simplement gagner. Et puis, après la poignée de main, tout va bien. C’est mon frère. On va discuter, rigoler ensemble. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 14:14