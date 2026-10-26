Alors qu’il devait initia­le­ment affronter Hubert Hurkacz au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils va fina­le­ment retrouver son compa­triote et grand ami Giovanni Mpetshi Perricard, suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina.

Interrogé au sujet de cet affron­te­ment forcé­ment parti­cu­lier, Arthur a évoqué sa rela­tion avec son copain d’en­fance pour nos confrères d’Univers Tennis.

🥹🇫🇷 « C’EST MON FRÈRE. ON PART TOUJOURS EN VACANCES ENSEMBLE«



Arthur Fils avant sa confron­ta­tion contre son ami Giovanni Mpetshi Perricard à Bâle.



🗣️ « On se parle beau­coup au télé­phone. On discute tout le temps, on se voit régu­liè­re­ment. On va faire un grand match. On se… pic.twitter.com/z6lHHzAdm0 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 26, 2026

« On se parle beau­coup au télé­phone. On discute tout le temps, on se voit régu­liè­re­ment. On va faire un grand match. On se connaît depuis qu’on a neuf ans. C’est un très, très bon ami. On part toujours en vacances ensemble, donc j’ai énor­mé­ment de souve­nirs avec lui. On a fait des trucs complè­te­ment fous ensemble. Quand tu entres sur le court, tu veux simple­ment gagner. Et puis, après la poignée de main, tout va bien. C’est mon frère. On va discuter, rigoler ensemble. »