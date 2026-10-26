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Arthur Fils, avant d’af­fronter son ami d’en­fance au premier tour : « On part toujours en vacances ensemble. On va faire un grand match. On se connaît depuis qu’on a neuf ans »

Par
Thomas S
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Alors qu’il devait initia­le­ment affronter Hubert Hurkacz au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils va fina­le­ment retrouver son compa­triote et grand ami Giovanni Mpetshi Perricard, suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina. 

Interrogé au sujet de cet affron­te­ment forcé­ment parti­cu­lier, Arthur a évoqué sa rela­tion avec son copain d’en­fance pour nos confrères d’Univers Tennis.

« On se parle beau­coup au télé­phone. On discute tout le temps, on se voit régu­liè­re­ment. On va faire un grand match. On se connaît depuis qu’on a neuf ans. C’est un très, très bon ami. On part toujours en vacances ensemble, donc j’ai énor­mé­ment de souve­nirs avec lui. On a fait des trucs complè­te­ment fous ensemble. Quand tu entres sur le court, tu veux simple­ment gagner. Et puis, après la poignée de main, tout va bien. C’est mon frère. On va discuter, rigoler ensemble. »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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