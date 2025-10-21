Finaliste malheu­reux du Masters 1000 de Shanghai il y a 10 jours, battu par son cousin, Valentin Vacherrot, Arthur Rinderknech, qui devait affronter le Belge Collignon dans quelques minutes au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, a fina­le­ment décidé de déclarer forfait au tout dernier moment.

Visiblement fatigué, le Français a publié ce message sur son compte Instagram :

« Avec mon équipe, déci­sion a été prise de me retirer du tournoi de Bâle. Décision diffi­cile mais néces­saire, écouter son corps est impor­tant (fatigue). Je remercie les orga­ni­sa­teurs du tournoi de Bâle pour leur compré­hen­sion. A l’année prochaine », a écrit le 27e joueur mondial qui laisse donc sa place dans le tableau à un autre Français, le lucky loser, Valentin Royer.