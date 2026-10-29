Si Holger Rune avait connu un retour sur les courts presque inespéré en remportant ses deux matchs en simple de Coupe Davis, dont l’un contre Grigor Dimitrov, cela s’était ensuite compliqué avec deux défaites en deux matchs lors de la tournée asiatique. Un passage compliqué mais presque obligatoire lorsqu’on a été éloigné des courts pendant 11 mois à cause d’une rupture totale du tendon d’Achille.
Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle, le Danois semble clairement sur la bonne voie avec deux très belles victoires contre Quentin Halys et Hubert Hurkacaz. Deux succès arrachés au jeu décisif du troisième set. Ce qui est extrêmement bon signe pour la confiance.
Interrogé après la rencontre, l’ancien 4e joueur mondial a fait part de son immense satisfaction avant d’affronter Valentin Vacherot ou Rafael Jodar en quarts de finale ce vendredi.
« Je suis très ému, ça me fait vraiment plaisir de voir que je suis capable de jouer à un haut niveau si peu de temps après mon retour. J’ai l’impression que c’est le premier match depuis mon retour sur les courts où je me suis senti moi‐même. Affronter Hubi était un véritable test et j’ai joué à un très haut niveau. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 15:45