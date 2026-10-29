Si Holger Rune avait connu un retour sur les courts presque ines­péré en rempor­tant ses deux matchs en simple de Coupe Davis, dont l’un contre Grigor Dimitrov, cela s’était ensuite compliqué avec deux défaites en deux matchs lors de la tournée asia­tique. Un passage compliqué mais presque obli­ga­toire lors­qu’on a été éloigné des courts pendant 11 mois à cause d’une rupture totale du tendon d’Achille.

Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle, le Danois semble clai­re­ment sur la bonne voie avec deux très belles victoires contre Quentin Halys et Hubert Hurkacaz. Deux succès arra­chés au jeu décisif du troi­sième set. Ce qui est extrê­me­ment bon signe pour la confiance.

Interrogé après la rencontre, l’an­cien 4e joueur mondial a fait part de son immense satis­fac­tion avant d’af­fronter Valentin Vacherot ou Rafael Jodar en quarts de finale ce vendredi.

« Je suis très ému, ça me fait vrai­ment plaisir de voir que je suis capable de jouer à un haut niveau si peu de temps après mon retour. J’ai l’im­pres­sion que c’est le premier match depuis mon retour sur les courts où je me suis senti moi‐même. Affronter Hubi était un véri­table test et j’ai joué à un très haut niveau. »