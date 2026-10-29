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Attention, Holger Rune est vrai­ment de retour : « C’est le premier match depuis mon retour sur les courts où je me suis senti moi‐même »

Par
Thomas S
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Si Holger Rune avait connu un retour sur les courts presque ines­péré en rempor­tant ses deux matchs en simple de Coupe Davis, dont l’un contre Grigor Dimitrov, cela s’était ensuite compliqué avec deux défaites en deux matchs lors de la tournée asia­tique. Un passage compliqué mais presque obli­ga­toire lors­qu’on a été éloigné des courts pendant 11 mois à cause d’une rupture totale du tendon d’Achille. 

Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle, le Danois semble clai­re­ment sur la bonne voie avec deux très belles victoires contre Quentin Halys et Hubert Hurkacaz. Deux succès arra­chés au jeu décisif du troi­sième set. Ce qui est extrê­me­ment bon signe pour la confiance.

Interrogé après la rencontre, l’an­cien 4e joueur mondial a fait part de son immense satis­fac­tion avant d’af­fronter Valentin Vacherot ou Rafael Jodar en quarts de finale ce vendredi. 

« Je suis très ému, ça me fait vrai­ment plaisir de voir que je suis capable de jouer à un haut niveau si peu de temps après mon retour. J’ai l’im­pres­sion que c’est le premier match depuis mon retour sur les courts où je me suis senti moi‐même. Affronter Hubi était un véri­table test et j’ai joué à un très haut niveau. »

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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