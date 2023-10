En diffi­culté ces dernières semaines, Felix Auger‐Aliassime et Holger Rune avaient enfin réussi à enchaîner les consé­cu­tives à Bâle cette semaine et se retrou­vaient dans le dernier carré.

Ce duel de « conva­les­cents » s’an­non­çait indécis même si Rune partait favori. Et pour­tant. Il n’y a pas eu photo entre les deux joueurs ce samedi. Solide et très concentré, Auger‐Aliassime a dominé ce match qu’il remporte plutôt aisé­ment en deux sets : 6–3, 6–2, en 1h23 de jeu.

Feeling GOOD 👏@felixtennis defeats Rune 6–3 6–2 to reach the final in Basel yet again !#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ibRiodbcuR