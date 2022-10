Félix Auger‐Aliassime est défi­ni­ti­ve­ment en train de prendre une nouvelle dimen­sion en cette fin de saison 2022.

Arrivé à Bâle en pleine confiance après ses deux titres d’af­filée remportés à Florence et Anvers, le Canadien passait au révé­la­teur ce samedi après‐midi face au numéro un mondial, Carlos Alcaraz, à l’oc­ca­sion des demi‐finale sur le tournoi suisse.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le récent vain­queur de l’US Open a eu bien du mal à exister et à riva­liser face à l’homme en forme de ces dernières semaines. Brouillon sur sa mise en jeu et dans certains choix tactiques, l’Espagnol s’est en plus montré tota­le­ment impuis­sant en retour, la faute à un FAA intou­chable dans cet exercice.

Ce dernier, avec seule­ment 13 points perdus sur son service, s’est donc très logi­que­ment imposé, 6–3, 6–2, après seule­ment 1h15 de jeu. Une victoire très impor­tante pour le protégé de Frédéric Fontang qui peut espérer de très grandes choses en cette fin de saison, autant sur le Masters 1000 de Paris que sur le Masters de Turin.

Pour un troi­sième titre d’af­filée et un quatrième cette saison et en carrière, Auger‐Aliassime affron­tera le bouillant Holger Rune ou l’ex­pé­ri­menté Roberto Bautista Agut.