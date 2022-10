Dans une forme resplen­dis­sante depuis le début de la saison indoor (deux titres remportés de suite à Florence et Anvers), Félix Auger‐Aliassime s’est de nouveau qualifié en finale, cette fois sur l’ATP 500 de Bâle et en battant, s’il vous plaît, le vain­queur de l’US Open et le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, ce samedi.

À l’issue de la rencontre, au micro de l’in­ter­viewer sur le court central, le Canadien a reconnu qu’il était sur un nuage depuis son arrivée en Suisse grâce notam­ment à une qualité de service exceptionnelle.

« Jusqu’à présent, tout a été très proche de la perfec­tion. J’ai servi de manière incroyable, je n’ai pas encore été breaké une seule fois. Il reste encore un match à jouer, mais la semaine a été fantas­tique, j’ai joué du bon tennis, et encore aujourd’hui contre le meilleur joueur du monde. C’est une victoire incroyable, donc je suis vrai­ment content de mon niveau et j’es­père pouvoir aller jusqu’au bout. »