Principal concur­rent de Lorenzo Musetti pour la huitième et dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime a été contraint à l’abandon, ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle face à Jaume Munar (6−3 pour l’Espagnol puis abandon).

Une aubaine pour l’Italien (opposé à Corentin Moutet à Vienne), qui a une belle occa­sion de creuser un peu plus l’écart alors qu’il possède actuel­le­ment 3575 points contre 3195 pour Auger‐Aliassime.

Updated ATP Race :



6. Shelton, 3.770

7. De Minaur, 3.635 (Vienna QF)

8. Musetti, 3.575 (Vienna QF)

–

9. Auger‐Aliassime, 3.195

10. Ruud, 2.825 (Basel QF)

11. Medvedev, 2.560

12. Bublik, 2.470 (Vienna QF) https://t.co/eWZ23eIaXe — José Morgado (@josemorgado) October 24, 2025

À noter que Casper Ruud, 10e et toujours dans le coup malgré un retard plus consé­quent (3195), sera opposé à Davidovich Fokina en quarts de finale du tournoi suisse.