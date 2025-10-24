AccueilATPATP - BâleAuger-Aliassime jette l'éponge, Musetti n'en demandait pas tant
ATP - Bâle

Auger‐Aliassime jette l’éponge, Musetti n’en deman­dait pas tant

Thomas S
Par Thomas S

-

553

Principal concur­rent de Lorenzo Musetti pour la huitième et dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime a été contraint à l’abandon, ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle face à Jaume Munar (6−3 pour l’Espagnol puis abandon). 

Une aubaine pour l’Italien (opposé à Corentin Moutet à Vienne), qui a une belle occa­sion de creuser un peu plus l’écart alors qu’il possède actuel­le­ment 3575 points contre 3195 pour Auger‐Aliassime. 

À noter que Casper Ruud, 10e et toujours dans le coup malgré un retard plus consé­quent (3195), sera opposé à Davidovich Fokina en quarts de finale du tournoi suisse. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 15:27

Article précédent
Carlos Alcaraz déjà chaud bouillant avant le début du Masters 1000 de Paris
Article suivant
Encore un forfait majeur pour le Masters 1000 de Paris

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.