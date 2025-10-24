Principal concurrent de Lorenzo Musetti pour la huitième et dernière place qualificative pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime a été contraint à l’abandon, ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle face à Jaume Munar (6−3 pour l’Espagnol puis abandon).
Une aubaine pour l’Italien (opposé à Corentin Moutet à Vienne), qui a une belle occasion de creuser un peu plus l’écart alors qu’il possède actuellement 3575 points contre 3195 pour Auger‐Aliassime.
Updated ATP Race :— José Morgado (@josemorgado) October 24, 2025
6. Shelton, 3.770
7. De Minaur, 3.635 (Vienna QF)
8. Musetti, 3.575 (Vienna QF)
–
9. Auger‐Aliassime, 3.195
10. Ruud, 2.825 (Basel QF)
11. Medvedev, 2.560
12. Bublik, 2.470 (Vienna QF) https://t.co/eWZ23eIaXe
À noter que Casper Ruud, 10e et toujours dans le coup malgré un retard plus conséquent (3195), sera opposé à Davidovich Fokina en quarts de finale du tournoi suisse.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 15:27