Cela devait bien finir par arriver même si on aurait aimé repousser ce moment indéfiniment.
Stan Wawrinka n’est donc plus un joueur de tennis professionnel après une défaite dans un match de très bonne facture face à l’un des tous meilleurs joueurs actuels, Jiri Lehecka, 21e joueur mondial : 7–5, 7–6(2), en 1h50.
L’histoire retiendra que le dernier point d’un des joueurs les plus iconiques et appréciés de sa génération, notamment à cause de son fabuleux revers à une main, s’est soldé par une faute en largeur après une attaque en revers long de ligne. Tout un symbole pour celui qui a tenu à terminer à sa manière, et de quelle manière : devant son public et en pleine possession de ses moyens à bientôt 42 ans.
Au‐delà du palmarès impressionnant pour un joueur ayant évolué à la même ère que quatre monstres du jeu, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, on retiendra avant tout l’humilité et la simplicité du joueur mais aussi de l’être humain. le surnom « Stan The Man » n’était pas sorti de nulle part.
À noter qu’on le retrouvera dans moins de deux mois, le 19 décembre prochain, à Genève pour une exhibition en forme de jubilé aux côtés de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils. Rien que ça.
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 23:18