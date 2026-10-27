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Battu avec les honneurs par Lehecka, Stan Wawrinka met fin à son immense carrière

Par
Thomas S
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

Cela devait bien finir par arriver même si on aurait aimé repousser ce moment indéfiniment. 

Stan Wawrinka n’est donc plus un joueur de tennis profes­sionnel après une défaite dans un match de très bonne facture face à l’un des tous meilleurs joueurs actuels, Jiri Lehecka, 21e joueur mondial : 7–5, 7–6(2), en 1h50.

L’histoire retiendra que le dernier point d’un des joueurs les plus iconiques et appré­ciés de sa géné­ra­tion, notam­ment à cause de son fabu­leux revers à une main, s’est soldé par une faute en largeur après une attaque en revers long de ligne. Tout un symbole pour celui qui a tenu à terminer à sa manière, et de quelle manière : devant son public et en pleine posses­sion de ses moyens à bientôt 42 ans. 

Au‐delà du palmarès impres­sion­nant pour un joueur ayant évolué à la même ère que quatre monstres du jeu, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, on retiendra avant tout l’hu­mi­lité et la simpli­cité du joueur mais aussi de l’être humain. le surnom « Stan The Man » n’était pas sorti de nulle part. 

À noter qu’on le retrou­vera dans moins de deux mois, le 19 décembre prochain, à Genève pour une exhi­bi­tion en forme de jubilé aux côtés de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils. Rien que ça.

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 23:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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