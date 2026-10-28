Ben Shelton n’y est pas allé de main morte lors de son entrée en lice ce mardi sur l’ATP 500 de Bâle.

Plutôt poussif dans le jeu, l’Américain s’est vengé sur son service en distil­lant pas moins de 44 aces lors de sa victoire face à son compa­triote, Aleksandar Kovacevic : 6–7(4), 7–6(3), 7–6(4), en 2h40 de jeu.

Un total qui le place dans le Top 3 des joueurs ayant réalisé le plus d’aces au cours d’un match au meilleur des trois sets depuis 1991.

🇺🇸 Ben Shelton hit 44 aces against 🇺🇸 Aleksandar Kovacevic at 🇨🇭 Basel



This is the joint‐third highest number of aces recorded in a best‐of‑3 ATP Tour match



Only 🇨🇦 Milos Raonic (47) and 🇭🇷 Ivo Karlovic (45) have recorded more



[data since 1991]#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/qTrTuFxs1i — TennisMyLife (@TennisMyLife68) October 27, 2026

À égalité avec Reilly Opelka, John Isner, Nick Kyrgios, Mark Philippoussis et Ivo Karlovic, il n’est devancé que par ce dernier (45 aces) et Milos Raonic (47).