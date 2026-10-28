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Ben Shelton dans l’his­toire après un nombre d’aces étour­dis­sant au 1er tour

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 14/11/2025 - Ben Shelton - Usa

Ben Shelton n’y est pas allé de main morte lors de son entrée en lice ce mardi sur l’ATP 500 de Bâle.

Plutôt poussif dans le jeu, l’Américain s’est vengé sur son service en distil­lant pas moins de 44 aces lors de sa victoire face à son compa­triote, Aleksandar Kovacevic : 6–7(4), 7–6(3), 7–6(4), en 2h40 de jeu. 

Un total qui le place dans le Top 3 des joueurs ayant réalisé le plus d’aces au cours d’un match au meilleur des trois sets depuis 1991.

À égalité avec Reilly Opelka, John Isner, Nick Kyrgios, Mark Philippoussis et Ivo Karlovic, il n’est devancé que par ce dernier (45 aces) et Milos Raonic (47).

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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