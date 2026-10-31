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Camille Pin sur l’abandon d’Arthur Fils en quarts de finale : « Ce n’était pas un manque d’envie, tu sentais qu’il voulait en mettre, mais ça restait dans sa raquette. Il semblait K.O. »

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint de jeter l’éponge contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquiète à deux petits jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

Aux commen­taires de son match sur Eurosport, l’an­cienne joueuse fran­çaise Camille Pin a donné son ressenti sur l’abandon du 8e mondial, très bien placé dans la course au Masters. 

« On le sentait un peu rouillé dès le départ mais pas blessé. Sa balle ne sortait pas vrai­ment de sa raquette, il manquait d’énergie dans ses frappes. Ce n’était pas un manque d’envie, tu sentais qu’il voulait en mettre, mais ça restait dans sa raquette. Il semblait K.O. J’ai vu toute la diffé­rence à 3–2. C’était assez net. Il n’a pas pu démarrer sur un retour », a souligné l’ex‐61e mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 15:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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