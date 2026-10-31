Contraint de jeter l’éponge contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquiète à deux petits jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

Aux commen­taires de son match sur Eurosport, l’an­cienne joueuse fran­çaise Camille Pin a donné son ressenti sur l’abandon du 8e mondial, très bien placé dans la course au Masters.

« On le sentait un peu rouillé dès le départ mais pas blessé. Sa balle ne sortait pas vrai­ment de sa raquette, il manquait d’énergie dans ses frappes. Ce n’était pas un manque d’envie, tu sentais qu’il voulait en mettre, mais ça restait dans sa raquette. Il semblait K.O. J’ai vu toute la diffé­rence à 3–2. C’était assez net. Il n’a pas pu démarrer sur un retour », a souligné l’ex‐61e mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.