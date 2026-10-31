Contraint de jeter l’éponge contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils inquiète à deux petits jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).
Aux commentaires de son match sur Eurosport, l’ancienne joueuse française Camille Pin a donné son ressenti sur l’abandon du 8e mondial, très bien placé dans la course au Masters.
« On le sentait un peu rouillé dès le départ mais pas blessé. Sa balle ne sortait pas vraiment de sa raquette, il manquait d’énergie dans ses frappes. Ce n’était pas un manque d’envie, tu sentais qu’il voulait en mettre, mais ça restait dans sa raquette. Il semblait K.O. J’ai vu toute la différence à 3–2. C’était assez net. Il n’a pas pu démarrer sur un retour », a souligné l’ex‐61e mondiale dans des propos relayés par L’Equipe.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.