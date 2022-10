Sans compter la Coupe Davis, Carlos Alcaraz va disputer cette semaine à Bâle son deuxième tournoi seule­ment depuis son sacre à l’US Open, faisant de lui le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

Battu dès son entrée en lice au début du mois par David Goffin à Nur‐Sultan, l’Espagnol a eu le temps de se reposer. Une fois de plus, il n’a pas eu peur d’af­fi­cher ses ambi­tions très élevées pour les semaines à venir.

« Mon objectif est de gagner chaque tournoi et de rester numéro 1 », a annoncé Alcaraz à la SRF, avant d’af­firmer qu’il avait de bonnes sensa­tions depuis son arrivée en Suisse. Je voulais connaître Bâle. Lors de l’en­traî­ne­ment avec Casper Ruud, j’ai pu décou­vrir le court et le stade. Je me suis senti très bien et j’ai hâte de disputer le premier tour. »

Il n’a pas hérité d’un tirage évident car il affronte le Britannique Jack Draper (45e) au 1er tour ce lundi à 19h.