Accueil ATP ATP - Bâle

Djokovic choqué et c’est normal, il n’avait vécu ça que quatre fois dans toute sa carrière !

Par
Baptiste Mulatier
-

« Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis. Il a réalisé des coups et des points incroyables à des moments clés », souli­gnait Novak Djokovic après sa défaite contre Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−7 [4], 7–5, 7–6 [5]).

Comme le relève Jeu, Set et Maths, il s’agit seule­ment de la quatrième fois de toute la carrière du Serbe qu’il ne parvient pas à convertir la moindre balle de break face à un adver­saire sur au moins 18 jeux de retour.

Trois vain­queurs en Grand Chelem avait réussi cette perfor­mance face à celui qui est souvent consi­déré comme le meilleur relan­ceur de l’histoire : Roger Federer, Dominic Thiem et Jannik Sinner.

Une statis­tique qui en dit long sur la perfor­mance de son adversaire.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥