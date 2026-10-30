Comme le relève Jeu, Set et Maths, il s’agit seulement de la quatrième fois de toute la carrière du Serbe qu’il ne parvient pas à convertir la moindre balle de break face à un adversaire sur au moins 18 jeux de retour.
Trois vainqueurs en Grand Chelem avait réussi cette performance face à celui qui est souvent considéré comme le meilleur relanceur de l’histoire : Roger Federer, Dominic Thiem et Jannik Sinner.
Une statistique qui en dit long sur la performance de son adversaire.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.