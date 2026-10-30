« Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis. Il a réalisé des coups et des points incroyables à des moments clés », souli­gnait Novak Djokovic après sa défaite contre Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−7 [4], 7–5, 7–6 [5]).

Comme le relève Jeu, Set et Maths, il s’agit seule­ment de la quatrième fois de toute la carrière du Serbe qu’il ne parvient pas à convertir la moindre balle de break face à un adver­saire sur au moins 18 jeux de retour.

Trois vain­queurs en Grand Chelem avait réussi cette perfor­mance face à celui qui est souvent consi­déré comme le meilleur relan­ceur de l’histoire : Roger Federer, Dominic Thiem et Jannik Sinner.

📊 Pour la 4e fois de sa carrière, Novak Djokovic 🇷🇸 a disputé au moins 18 jeux de retour sans réussir à breaker son adver­saire :

▪️ Paris 2018 vs Federer (✅ 7⁄ 6 5⁄ 7 7⁄ 6 )

▪️ Masters 2020 vs Thiem (❌ 7⁄ 5 6⁄ 7 7⁄ 6 )

▪️ OA 2024 vs Sinner (❌ 6⁄ 1 6⁄ 2 6⁄ 7 6⁄ 3 )

🆕 Bale 2026 vs Struff… — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 29, 2026

Une statis­tique qui en dit long sur la perfor­mance de son adversaire.