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Djokovic rend hommage à Ugo Humbert : « J’ai été sous pres­sion dès le premier point »

Par
Antoine Trupiano
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Novak Djokovic n’est pas passé loin de la sortie dès son entrée en lice à Bâle, pour son retour dans un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2009.

Malmené dans la première manche par Ugo Humbert, le Serbe a ensuite réussi à se remettre dans la rencontre pour fina­le­ment l’emporter en trois sets, après 2h30 de bataille acharnée.

Lors de son inter­view d’après‐match sur le court, Djokovic a tenu à rendre hommage à son adver­saire du jour qui, selon lui, ne l’a pas laissé respirer pendant une bonne partie de la rencontre.

« Un match très serré. C’était très intense dès le début. Il frap­pait magni­fi­que­ment bien la balle, se montrait très agressif et me prenait énor­mé­ment de temps.J’ai été sous pres­sion dès le premier point. J’ai dû résister à la tempête et c’était diffi­cile, vrai­ment très diffi­cile pendant un set et demi. Mais j’ai réussi à trouver mon rythme au début du deuxième set et à sauver quelques balles de break, ce qui a été crucial.Après cela, j’ai commencé à me sentir un peu plus à l’aise face à son rythme de jeu. Mais dans l’ensemble, c’était un énorme défi, un véri­table obstacle face auquel j’ai réussi à trouver des solu­tions pour m’imposer dans ce match diffi­cile aujourd’hui » a déclaré Djokovic.

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 19:22

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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