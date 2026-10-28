Novak Djokovic n’est pas passé loin de la sortie dès son entrée en lice à Bâle, pour son retour dans un tournoi qu’il n’avait plus disputé depuis 2009.
Malmené dans la première manche par Ugo Humbert, le Serbe a ensuite réussi à se remettre dans la rencontre pour finalement l’emporter en trois sets, après 2h30 de bataille acharnée.
Lors de son interview d’après‐match sur le court, Djokovic a tenu à rendre hommage à son adversaire du jour qui, selon lui, ne l’a pas laissé respirer pendant une bonne partie de la rencontre.
« Un match très serré. C’était très intense dès le début. Il frappait magnifiquement bien la balle, se montrait très agressif et me prenait énormément de temps.J’ai été sous pression dès le premier point. J’ai dû résister à la tempête et c’était difficile, vraiment très difficile pendant un set et demi. Mais j’ai réussi à trouver mon rythme au début du deuxième set et à sauver quelques balles de break, ce qui a été crucial.Après cela, j’ai commencé à me sentir un peu plus à l’aise face à son rythme de jeu. Mais dans l’ensemble, c’était un énorme défi, un véritable obstacle face auquel j’ai réussi à trouver des solutions pour m’imposer dans ce match difficile aujourd’hui » a déclaré Djokovic.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 19:22