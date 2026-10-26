Après Alejandro Davidovich Fokina, récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, c’est Stefanos Tsitsipas qui se retire pour l’ATP 500 de Bâle.

De retour en forme ces dernières semaines, le Grec s’est blessé à l’épaule droite. Ce forfait soulage proba­ble­ment Taylor Fritz, qui aurait dû retrouver Tsitsipas au premier tour, pour une revanche de Shanghai où ce dernier s’était imposé.

Engagé la course au Masters, l’Américain affron­tera fina­le­ment Rinky Hijikata (85e mondial).

Unforunately Stef has to with­draw from the Swiss Indoors in Basel ! Get well soon Stef!♥️ pic.twitter.com/FeyDwa5NRz — Tsitsidaily🇬🇷 (@tsitsidaily) October 25, 2026

Novak Djokovic et Arthur Fils essaie­ront eux aussi d’obtenir de précieux de points cette semaine en vue des ATP Finals de Turin.