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Encore un gros forfait en Suisse où Novak Djokovic et Arthur Fils sont en lice

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Après Alejandro Davidovich Fokina, récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, c’est Stefanos Tsitsipas qui se retire pour l’ATP 500 de Bâle.

De retour en forme ces dernières semaines, le Grec s’est blessé à l’épaule droite. Ce forfait soulage proba­ble­ment Taylor Fritz, qui aurait dû retrouver Tsitsipas au premier tour, pour une revanche de Shanghai où ce dernier s’était imposé.

Engagé la course au Masters, l’Américain affron­tera fina­le­ment Rinky Hijikata (85e mondial).

Novak Djokovic et Arthur Fils essaie­ront eux aussi d’obtenir de précieux de points cette semaine en vue des ATP Finals de Turin.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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