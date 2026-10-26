Après Alejandro Davidovich Fokina, récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, c’est Stefanos Tsitsipas qui se retire pour l’ATP 500 de Bâle.
De retour en forme ces dernières semaines, le Grec s’est blessé à l’épaule droite. Ce forfait soulage probablement Taylor Fritz, qui aurait dû retrouver Tsitsipas au premier tour, pour une revanche de Shanghai où ce dernier s’était imposé.
Engagé la course au Masters, l’Américain affrontera finalement Rinky Hijikata (85e mondial).
Novak Djokovic et Arthur Fils essaieront eux aussi d’obtenir de précieux de points cette semaine en vue des ATP Finals de Turin.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.