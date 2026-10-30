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Énorme inquié­tude pour Arthur Fils à quelques jours du Rolex Paris Masters

Par
Baptiste Mulatier
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S’il est très bien parti pour se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre), Arthur Fils a été victime d’une grosse alerte ce vendredi à Bâle.

Opposé à Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 suisse, le numéro 1 fran­çais a été contraint d’abandonner après avoir perdu huit jeux d’affilée, sans pouvoir bouger correc­te­ment à partir du milieu du premier set (6−2, 2–0, abandon).

Le 8e mondial s’est visi­ble­ment plaint d’une douleur au dos, une partie du corps qui l’avait fait souf­frir et poussé loin du circuit pendant de longs mois l’an dernier.

Une très mauvaise nouvelle à quelques jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre), même si l’on attend les expli­ca­tions d’Arthur Fils avec impatience…

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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