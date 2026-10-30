S’il est très bien parti pour se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre), Arthur Fils a été victime d’une grosse alerte ce vendredi à Bâle.

Opposé à Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 suisse, le numéro 1 fran­çais a été contraint d’abandonner après avoir perdu huit jeux d’affilée, sans pouvoir bouger correc­te­ment à partir du milieu du premier set (6−2, 2–0, abandon).

Le 8e mondial s’est visi­ble­ment plaint d’une douleur au dos, une partie du corps qui l’avait fait souf­frir et poussé loin du circuit pendant de longs mois l’an dernier.

An unfor­tu­nate ending 💔



Fils retires down 2–6 0–2 vs Fritz 😔 Get better soon, Arthur !#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/24BWbdQisg — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2026

Une très mauvaise nouvelle à quelques jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre), même si l’on attend les expli­ca­tions d’Arthur Fils avec impatience…