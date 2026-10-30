S’il est très bien parti pour se qualifier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre), Arthur Fils a été victime d’une grosse alerte ce vendredi à Bâle.
Opposé à Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 suisse, le numéro 1 français a été contraint d’abandonner après avoir perdu huit jeux d’affilée, sans pouvoir bouger correctement à partir du milieu du premier set (6−2, 2–0, abandon).
Le 8e mondial s’est visiblement plaint d’une douleur au dos, une partie du corps qui l’avait fait souffrir et poussé loin du circuit pendant de longs mois l’an dernier.
Une très mauvaise nouvelle à quelques jours du début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre), même si l’on attend les explications d’Arthur Fils avec impatience…
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.