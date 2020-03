Loin d’être une surprise, Roger Federer et Stan Wawrinka ont été confirmés pour participer à l’ATP 500 de Bâle qui doit avoir lieu du 26 octobre au 1er novembre. Le Bâlois, triple tenant du titre et lauréat à dix reprises, doit disputer son premier match le mardi 27 octobre. Si le tournoi est annulé en raison de la crise du coronavirus, l’organisation remboursera les billets.

Cette annonce peut surprendre au regard de l’incertitude qui plane sur la saison ATP. Tout pourrait s’accélérer après l’officialisation de l’annulation de Wimbledon qui devrait intervenir ce mercredi suite à la réunion d’urgence des membres du All England Club. L’ATP et la WTA travaillent déjà sur différents scenarii dont un qui vise à prolonger la saison jusqu’à la fin du mois de décembre. Mais le spectre d’une saison blanche existe également. De nombreux joueurs, dont John Millman, ne sont pas optimistes et doutent d’une reprise cet été : « Je ne nous vois pas jouer au tennis avant longtemps. »

