Taylor Fritz faisait son entrée en lice à Bâle, quelques jours après sa finale perdue face à un excellent Lorenzo Musetti, qui l’avait complètement fait déjouer à Lyon, lors du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Et le hasard du calendrier a plutôt bien fait les choses puisque l’Américain disputait son premier match le jour de son anniversaire. Une occasion particulière pour Taylor Fritz, qui a parfaitement répondu présent en s’imposant en deux manches face à Rinky Hijikata (6−4, 7–6).
Interrogé sur le court après sa victoire, l’Américain a expliqué qu’il tenait particulièrement à remporter cette rencontre pour ne pas gâcher cette journée si spéciale.
« Je ne me serais certainement pas senti bien de perdre le jour de mon anniversaire, donc je suis content d’avoir remporté cette victoire » a expliqué Taylor Fritz.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 10:12