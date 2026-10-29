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Fritz se féli­cite : « Je ne me serais certai­ne­ment pas senti bien de perdre le jour de mon anni­ver­saire, donc je suis content d’avoir remporté cette victoire »

Par
Antoine Trupiano
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

Taylor Fritz faisait son entrée en lice à Bâle, quelques jours après sa finale perdue face à un excellent Lorenzo Musetti, qui l’avait complè­te­ment fait déjouer à Lyon, lors du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Et le hasard du calen­drier a plutôt bien fait les choses puisque l’Américain dispu­tait son premier match le jour de son anni­ver­saire. Une occa­sion parti­cu­lière pour Taylor Fritz, qui a parfai­te­ment répondu présent en s’im­po­sant en deux manches face à Rinky Hijikata (6−4, 7–6).

Interrogé sur le court après sa victoire, l’Américain a expliqué qu’il tenait parti­cu­liè­re­ment à remporter cette rencontre pour ne pas gâcher cette journée si spéciale.

« Je ne me serais certai­ne­ment pas senti bien de perdre le jour de mon anni­ver­saire, donc je suis content d’avoir remporté cette victoire » a expliqué Taylor Fritz.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 10:12

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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