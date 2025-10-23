Taylor Fritz et Valentin Vacherot se sont livrés une âpre bataille hier au premier tour de l’ATP 500 de Bâle.



Des inter­ro­ga­tions exis­taient autour du niveau de Valentin et de sa capa­cité à rebondir après son titre au Masters 1000 de Shanghai.

Malgré sa défaite au terme d’un troi­sième set très intense, il semble que Vacherot ait impres­sionné l’Américain.

« The second serve is huge »



Fritz on the diffi­culty of facing Shanghai champ Vacherot 🤝@Taylor_Fritz97 @val_vacherot #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/jekSy9RgHA — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025

« Il a un très bon premier service, je n’arrivais pas à le retourner aussi bien que je le voulais. Je me suis donc beau­coup appuyé sur ses secondes balles, mais il m’a vrai­ment compliqué la tâche. Il a très bien joué, défendu simple­ment mais effi­ca­ce­ment, sans faire beau­coup de fautes. Il m’a fait énor­mé­ment travailler sur de nombreux points. »

Cap désor­mais sur le Rolex Paris Masters pour le Monégasque, qui a béné­ficié d’une wild card tableau par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.