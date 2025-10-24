AccueilATPATP - BâleHumbert, après sa nouvelle victoire contre un top 5 : "Dimanche dernier,...
ATP - Bâle

Humbert, après sa nouvelle victoire contre un top 5 : « Dimanche dernier, je me suis dit : ‘Reste humble, le mec en face a fait une belle finale.’ Ça fait partie des rares matches où je me suis dit que le gars était vrai­ment très très fort »

Par Baptiste Mulatier

En battant le 4e joueur mondial Taylor Fritz en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4), le Français Ugo Humbert a décroché une 14e victoire face au top 10, une 6e face au top 5. 

Le 24e joueur mondial a expliqué à L’Equipe s’être rapi­de­ment remis de sa défaite contre Casper Ruud (6−2, 6–3) en finale de l’ATP 250 de Stockholm dimanche dernier. 

« Mais c’est qu’il avait sorti un match… Ça fait partie des rares matches où je me suis dit que le gars était vrai­ment très très fort. Il servait de manière mons­trueuse, il frap­pait fort même en revers. D’habitude il te laisse un peu de temps en revers, là non. Il me retour­nait tout le temps. Juste bravo. J’ai passé une année compli­quée, je me suis dit : ‘Reste humble, le mec en face a fait une belle finale.’ Moi, ça faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné quatre matches. Rien que pour ça, j’étais quand même content. Je me suis dit :  »Continue comme ça, fais le maximum. » J’ai un bel état d’es­prit quand je vais sur le terrain. »

Pour une place dans le dernier carré en Suisse, Humbert affron­tera Reilly Opelka. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 09:11

