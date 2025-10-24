En battant le 4e joueur mondial Taylor Fritz en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4), le Français Ugo Humbert a décroché une 14e victoire face au top 10, une 6e face au top 5.
Le 24e joueur mondial a expliqué à L’Equipe s’être rapidement remis de sa défaite contre Casper Ruud (6−2, 6–3) en finale de l’ATP 250 de Stockholm dimanche dernier.
« Mais c’est qu’il avait sorti un match… Ça fait partie des rares matches où je me suis dit que le gars était vraiment très très fort. Il servait de manière monstrueuse, il frappait fort même en revers. D’habitude il te laisse un peu de temps en revers, là non. Il me retournait tout le temps. Juste bravo. J’ai passé une année compliquée, je me suis dit : ‘Reste humble, le mec en face a fait une belle finale.’ Moi, ça faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné quatre matches. Rien que pour ça, j’étais quand même content. Je me suis dit : »Continue comme ça, fais le maximum. » J’ai un bel état d’esprit quand je vais sur le terrain. »
Pour une place dans le dernier carré en Suisse, Humbert affrontera Reilly Opelka.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 09:11