Hugo réalisé une très bonne fin de saison. Déjà agressif et effi­cace sur la tournée asia­tique, le Mosellan s’éclate à Bale. En demi‐finale, il devra jouer à son meilleur niveau pour contra­rier Hurkacz qui est en grande forme.

Si Humbert explique que tout se met en forme en ce moment, il a aussi insisté sur un choix qui a été décisif.

« Travailler avec une psycho­logue (Sophie Huguet) me fait vrai­ment du bien. Elle m’a très vite cerné. Elle sait sur quoi m’ai­guiller. Ça m’aide beau­coup. Plus géné­ra­le­ment, j’ai connu plein d’étapes depuis le début de l’année. J’ai essayé d’en­chaîner mes coups. Avant, je frap­pais très à plat et très fort sans comprendre vrai­ment ce que je faisais. La terre battue m’a aidé à comprendre ça. Du coup, ça m’a enlevé beau­coup de stress » a expliqué le Tricolore à nos confrères de l’Equipe.