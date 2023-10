Ugo Humbert était au rendez‐vous des quarts de finale du tournoi de Bâle (ATP 500) face au local et « chou­chou » du public Dominic Stricker (93ème mondial) qui s’était offert Casper Ruud hier.

Dans ce duel de gaucher c’est le Français qui a eu le dernier mot après une partie très hachée.

Plus solide et commet­tant moins d’erreurs dans le premier set, le Messin atten­dait le meilleur moment pour faire le break à 5–4 et remporter le premier acte.

Un peu trop relâché il passait alors complè­te­ment à côté du second set encais­sant un sévère 6–2.

De retour avec de meilleures inten­tions dans le troi­sième set Humbert faisait la course en tête et le break d’entrée pour mener 3–0 dans l’ul­time set.

Il ne le lâchera jamais par la suite pour filer vers sa troi­sième demi‐finale de l’année.

Il s’impose donc 6–4, 2–6, 6–2 dans un match sans réel saveur et retrou­vera le gros serveur et très en forme Hurkacz pour une place en finale.