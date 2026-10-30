Alors qu’il n’avait remporté qu’un seul petit set lors de ses huit confrontations face à Novak Djokovic, Jan‐Lennard Struff avait à coeur d’atténuer ce terrible bilan au moment de retrouver l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle ce jeudi soir.
Récent finaliste de l’ATP 250 de Bruxelles, l’Allemand s’est appuyé sur sa confiance et son service surpuissant (27 aces, 83% de points remportés derrière la première balle) pour s’offrir pour la première fois de sa carrière le Serbe après un superbe duel de 2h35 de jeu : 6–7(4), 7–5, 7–6(5).
Interrogé par l’ATP après la rencontre, l’actuel 47e mondial était particulièrement fier de sa performance.
« Je savais que je devais tout donner. Il n’y avait qu’une seule façon de jouer ce match. J’étais donc très, très heureux. Le dernier service est allé sur le T, comme beaucoup de balles aujourd’hui (jeudi). Je savais que je devais jouer mon meilleur tennis pour avoir une chance. Les huit dernières fois, il m’avait battu très, très facilement. Je suis donc très, très heureux et satisfait de ma performance. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 08:08