Alors qu’il n’avait remporté qu’un seul petit set lors de ses huit confron­ta­tions face à Novak Djokovic, Jan‐Lennard Struff avait à coeur d’at­té­nuer ce terrible bilan au moment de retrouver l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle ce jeudi soir.

Récent fina­liste de l’ATP 250 de Bruxelles, l’Allemand s’est appuyé sur sa confiance et son service surpuis­sant (27 aces, 83% de points remportés derrière la première balle) pour s’of­frir pour la première fois de sa carrière le Serbe après un superbe duel de 2h35 de jeu : 6–7(4), 7–5, 7–6(5).

💥 66 COUPS GAGNANTS

💥 36 FAUTES DIRECTES

💥 30⁄ 39 AU FILET



2h35 de jeu : 0 BREAK CONCÉDÉ.



La perfor­mance MONUMENTALE de Jan‐Lennard Struff pour faire tomber Novak Djokovic à Bâle. 🤯🇩🇪 pic.twitter.com/g1GfCYWRCr — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2026

Interrogé par l’ATP après la rencontre, l’ac­tuel 47e mondial était parti­cu­liè­re­ment fier de sa performance.

« Je savais que je devais tout donner. Il n’y avait qu’une seule façon de jouer ce match. J’étais donc très, très heureux. Le dernier service est allé sur le T, comme beau­coup de balles aujourd’hui (jeudi). Je savais que je devais jouer mon meilleur tennis pour avoir une chance. Les huit dernières fois, il m’avait battu très, très faci­le­ment. Je suis donc très, très heureux et satis­fait de ma performance. »