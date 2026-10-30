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Jan‐Lennard Struff, après sa magni­fique victoire contre Novak Djokovic : « Il n’y avait qu’une seule façon de jouer ce match »

Par
Thomas S
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Alors qu’il n’avait remporté qu’un seul petit set lors de ses huit confron­ta­tions face à Novak Djokovic, Jan‐Lennard Struff avait à coeur d’at­té­nuer ce terrible bilan au moment de retrouver l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle ce jeudi soir.

Récent fina­liste de l’ATP 250 de Bruxelles, l’Allemand s’est appuyé sur sa confiance et son service surpuis­sant (27 aces, 83% de points remportés derrière la première balle) pour s’of­frir pour la première fois de sa carrière le Serbe après un superbe duel de 2h35 de jeu : 6–7(4), 7–5, 7–6(5).

Interrogé par l’ATP après la rencontre, l’ac­tuel 47e mondial était parti­cu­liè­re­ment fier de sa performance. 

« Je savais que je devais tout donner. Il n’y avait qu’une seule façon de jouer ce match. J’étais donc très, très heureux. Le dernier service est allé sur le T, comme beau­coup de balles aujourd’hui (jeudi). Je savais que je devais jouer mon meilleur tennis pour avoir une chance. Les huit dernières fois, il m’avait battu très, très faci­le­ment. Je suis donc très, très heureux et satis­fait de ma performance. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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