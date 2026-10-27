Accueil ATP ATP - Bâle

Jiri Lehecka, après avoir envoyé Stan Wawrinka à la retraite : « Cela fait quand même un peu bizarre d’être le dernier joueur à le battre, mais en même temps, c’est un honneur »

Par
Thomas S
-

Jiri Lehecka n’en menait pas large après sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Bâle contre Stan Wawrinka, mettant fin à l’im­mense carrière de ce dernier. 

Interrogé sur le court après certai­ne­ment le succès le moins jovial de sa carrière, le Tchèque a fait preuve de beau­coup de classe en rendant hommage à l’im­mense joueur qu’é­tait le Suisse. 

« C’est la première fois que je vis ce genre d’ex­pé­rience, même si j’avais déjà joué contre Nadal pour son dernier match à Madrid. Ce n’est pas vrai­ment le moment d’énu­mérer ce que j’ai fait de bien ou de mal. Je crois qu’il y a bien plus impor­tant à ce moment précis, comme célé­brer la carrière de Stan. Je veux le féli­citer pour son immense parcours, c’était un plaisir de partager le court avec lui. Cela fait quand même un peu bizarre d’être le dernier joueur à le battre mais en même temps, c’est un honneur. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 00:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

Article précédentTous les programmes et résul­tats en direct !
Thomas S
Thomas S
Préférant sacrifier des après-midis dehors avec les copains pour suivre Roland-Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C'est par l'écriture et le journalisme qu'il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥