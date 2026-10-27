Jiri Lehecka n’en menait pas large après sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Bâle contre Stan Wawrinka, mettant fin à l’immense carrière de ce dernier.
Interrogé sur le court après certainement le succès le moins jovial de sa carrière, le Tchèque a fait preuve de beaucoup de classe en rendant hommage à l’immense joueur qu’était le Suisse.
« C’est la première fois que je vis ce genre d’expérience, même si j’avais déjà joué contre Nadal pour son dernier match à Madrid. Ce n’est pas vraiment le moment d’énumérer ce que j’ai fait de bien ou de mal. Je crois qu’il y a bien plus important à ce moment précis, comme célébrer la carrière de Stan. Je veux le féliciter pour son immense parcours, c’était un plaisir de partager le court avec lui. Cela fait quand même un peu bizarre d’être le dernier joueur à le battre mais en même temps, c’est un honneur. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 00:10