Jiri Lehecka n’en menait pas large après sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Bâle contre Stan Wawrinka, mettant fin à l’im­mense carrière de ce dernier.

Interrogé sur le court après certai­ne­ment le succès le moins jovial de sa carrière, le Tchèque a fait preuve de beau­coup de classe en rendant hommage à l’im­mense joueur qu’é­tait le Suisse.

« C’est la première fois que je vis ce genre d’ex­pé­rience, même si j’avais déjà joué contre Nadal pour son dernier match à Madrid. Ce n’est pas vrai­ment le moment d’énu­mérer ce que j’ai fait de bien ou de mal. Je crois qu’il y a bien plus impor­tant à ce moment précis, comme célé­brer la carrière de Stan. Je veux le féli­citer pour son immense parcours, c’était un plaisir de partager le court avec lui. Cela fait quand même un peu bizarre d’être le dernier joueur à le battre mais en même temps, c’est un honneur. »