Vainqueur à seule­ment 19 ans de son deuxième titre en carrière, Joao Fonseca a triomphé face à Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Bâle. Un succès d’autant plus émou­vant que le jeune Brésilien a pu le célé­brer en présence de ses parents, arrivés in extremis en Suisse.

« Nous avons traversé beau­coup d’épreuves. Je tiens à remer­cier ma famille et mes entraî­neurs qui m’ont aidé à accom­plir cet exploit incroyable. Mes parents viennent d’ar­river du Brésil. Ils devaient se rendre à Paris, mais ils ont changé leur vol et sont arrivés ici une heure avant le match. C’est incroyable de les avoir ici pour le plus grand titre de ma carrière. C’est un plaisir de prati­quer ce sport. C’est un plaisir de parti­ciper à ce tournoi. Je suis tout simple­ment très heureux. »