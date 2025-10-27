Vainqueur à seulement 19 ans de son deuxième titre en carrière, Joao Fonseca a triomphé face à Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Bâle. Un succès d’autant plus émouvant que le jeune Brésilien a pu le célébrer en présence de ses parents, arrivés in extremis en Suisse.
« Nous avons traversé beaucoup d’épreuves. Je tiens à remercier ma famille et mes entraîneurs qui m’ont aidé à accomplir cet exploit incroyable. Mes parents viennent d’arriver du Brésil. Ils devaient se rendre à Paris, mais ils ont changé leur vol et sont arrivés ici une heure avant le match. C’est incroyable de les avoir ici pour le plus grand titre de ma carrière. C’est un plaisir de pratiquer ce sport. C’est un plaisir de participer à ce tournoi. Je suis tout simplement très heureux. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 10:28