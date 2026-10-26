S’il organisera le 19 décembre prochain une soirée d’adieu à Genève, en compagnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka dispute cette semaine à Bâle le dernier tournoi officiel de sa carrière.
En plus de s’être entraîné avec son ancien rival dimanche, Novak Djokovic a demandé au directeur du tournoi, Roger Brennwald, d’assister à la cérémonie en l’honneur de Stan, qui aura lieu lundi soir à la veille de son potentiel dernier match contre Jiri Lehecka.
« Dès qu’il a été confirmé qu’il jouerait chez nous, Novak est venu me voir pour me demander s’il pouvait assister aux adieux de Stan. À mes yeux, cela en dit long sur le grand champion et le formidable sportif qu’il est. Je l’ai ensuite invité dans ma loge, où seront également présentes d’autres grandes figures du sport, comme Martina Hingis et Dario Cologna », a raconté le patron de l’ATP 500 suisse lors d’une interview accordée à Blick.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.