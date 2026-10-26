S’il orga­ni­sera le 19 décembre prochain une soirée d’adieu à Genève, en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka dispute cette semaine à Bâle le dernier tournoi offi­ciel de sa carrière.

En plus de s’être entraîné avec son ancien rival dimanche, Novak Djokovic a demandé au direc­teur du tournoi, Roger Brennwald, d’assister à la céré­monie en l’honneur de Stan, qui aura lieu lundi soir à la veille de son poten­tiel dernier match contre Jiri Lehecka.

« Dès qu’il a été confirmé qu’il joue­rait chez nous, Novak est venu me voir pour me demander s’il pouvait assister aux adieux de Stan. À mes yeux, cela en dit long sur le grand cham­pion et le formi­dable sportif qu’il est. Je l’ai ensuite invité dans ma loge, où seront égale­ment présentes d’autres grandes figures du sport, comme Martina Hingis et Dario Cologna », a raconté le patron de l’ATP 500 suisse lors d’une inter­view accordée à Blick.