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La demande parti­cu­lière de Novak Djokovic pour les adieux de Stan Wawrinka : « Cela en dit long sur le grand cham­pion et le formi­dable sportif qu’il est »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il orga­ni­sera le 19 décembre prochain une soirée d’adieu à Genève, en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka dispute cette semaine à Bâle le dernier tournoi offi­ciel de sa carrière.

En plus de s’être entraîné avec son ancien rival dimanche, Novak Djokovic a demandé au direc­teur du tournoi, Roger Brennwald, d’assister à la céré­monie en l’honneur de Stan, qui aura lieu lundi soir à la veille de son poten­tiel dernier match contre Jiri Lehecka.

« Dès qu’il a été confirmé qu’il joue­rait chez nous, Novak est venu me voir pour me demander s’il pouvait assister aux adieux de Stan. À mes yeux, cela en dit long sur le grand cham­pion et le formi­dable sportif qu’il est. Je l’ai ensuite invité dans ma loge, où seront égale­ment présentes d’autres grandes figures du sport, comme Martina Hingis et Dario Cologna », a raconté le patron de l’ATP 500 suisse lors d’une inter­view accordée à Blick.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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