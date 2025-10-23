Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Bâle et difficile vainqueur de Valentin Vacherot au premier tour, Taylor Fritz a été interrogé sur sa prise position assez ferme concernant le ralentissement du jeu et le calendrier suite à la grave blessure d’Holger Rune.
Et l’Américain a émis une proposition pour d’accélérer le jeu : « Je pense qu’il faudrait changer de balles plus tôt (ndlr : le premier changement intervient après sept jeux puis tous les neuf jeux). La règle est très ancienne. Et je pense que le jeu a beaucoup évolué depuis qu’elle a été établie », a‑t‐il déclaré chez nos confrères du Matin avant, une fois de plus, d’évoquer le calendrier. « Avant même que l’année commence, vous êtes obligé de planifier 18 tournois, quoi qu’il arrive. Sans compter tous les déplacements, dit‐il. Si vous finissez la saison avec la Coupe Davis ou le Masters et que vous reprenez avec la United Cup en Australie, cela fait un peu plus de trois semaines sans compétition. Ce n’est pas suffisant pour être en bonne santé ou prêt pour la saison suivante, et repartir pour onze mois d’affilée. Ce n’est tout simplement pas viable. Je pense que nous devrions avoir au moins deux mois de pause. Pour mieux repartir. »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 15:38