Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Bâle et diffi­cile vain­queur de Valentin Vacherot au premier tour, Taylor Fritz a été inter­rogé sur sa prise posi­tion assez ferme concer­nant le ralen­tis­se­ment du jeu et le calen­drier suite à la grave bles­sure d’Holger Rune.

Et l’Américain a émis une propo­si­tion pour d’ac­cé­lérer le jeu : « Je pense qu’il faudrait changer de balles plus tôt (ndlr : le premier chan­ge­ment inter­vient après sept jeux puis tous les neuf jeux). La règle est très ancienne. Et je pense que le jeu a beau­coup évolué depuis qu’elle a été établie », a‑t‐il déclaré chez nos confrères du Matin avant, une fois de plus, d’évo­quer le calen­drier. « Avant même que l’année commence, vous êtes obligé de plani­fier 18 tour­nois, quoi qu’il arrive. Sans compter tous les dépla­ce­ments, dit‐il. Si vous finissez la saison avec la Coupe Davis ou le Masters et que vous reprenez avec la United Cup en Australie, cela fait un peu plus de trois semaines sans compé­ti­tion. Ce n’est pas suffi­sant pour être en bonne santé ou prêt pour la saison suivante, et repartir pour onze mois d’af­filée. Ce n’est tout simple­ment pas viable. Je pense que nous devrions avoir au moins deux mois de pause. Pour mieux repartir. »