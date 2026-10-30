Après avoir battu le Français Arthur Rinderknech, l’invité suisse Jérôme Kym, 222e mondial, s’est offert Ben Shelton (4e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle : 6–3, 6–7(4), 7–6(1).
Le journal L’Equipe a retrouvé une déclaration du joueur de 23 ans qui parlait en 2023 de ses inspirations sur le circuit.
« Berrettini, parce que j’aimerais avoir le même style de jeu que lui : un gros service, un puissant coup droit et un revers solide, avec lequel il construit bien les points, nous avait‐il expliqué. Et Rublev est quelqu’un de très sympathique. On a beaucoup discuté ensemble à Turin, aussi avec son entraîneur Fernando Vicente. Ce sont de belles personnes, avec beaucoup de caractère. »
A noter qu’il affrontera désormais Jiri Lehecka (21e) pour une place dans le dernier carré.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.