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La réfé­rence de Jérôme Kym, 222e mondial, tombeur de son premier top 5 : « J’aimerais avoir le même style de jeu que lui : un gros service, un puis­sant coup droit et un revers solide »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est la surprise de la semaine.

Après avoir battu le Français Arthur Rinderknech, l’invité suisse Jérôme Kym, 222e mondial, s’est offert Ben Shelton (4e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle : 6–3, 6–7(4), 7–6(1).

Le journal L’Equipe a retrouvé une décla­ra­tion du joueur de 23 ans qui parlait en 2023 de ses inspi­ra­tions sur le circuit.

« Berrettini, parce que j’ai­me­rais avoir le même style de jeu que lui : un gros service, un puis­sant coup droit et un revers solide, avec lequel il construit bien les points, nous avait‐il expliqué. Et Rublev est quel­qu’un de très sympa­thique. On a beau­coup discuté ensemble à Turin, aussi avec son entraî­neur Fernando Vicente. Ce sont de belles personnes, avec beau­coup de caractère. »

A noter qu’il affron­tera désor­mais Jiri Lehecka (21e) pour une place dans le dernier carré.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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