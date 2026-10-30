C’est la surprise de la semaine.

Après avoir battu le Français Arthur Rinderknech, l’invité suisse Jérôme Kym, 222e mondial, s’est offert Ben Shelton (4e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle : 6–3, 6–7(4), 7–6(1).

VICTOIRE DE ZINZINNN POUR KYM 🇨🇭



Jérôme, géné­ra­tion 2003, joue l’acier depuis des années. Mais son corps est taquin avec lui. Hâte qu’il puisse enchaîner tran­quille­ment pic.twitter.com/27NaxrpWtt — Romain 🎾 (@RomainNextGen) October 30, 2026

Le journal L’Equipe a retrouvé une décla­ra­tion du joueur de 23 ans qui parlait en 2023 de ses inspi­ra­tions sur le circuit.

« Berrettini, parce que j’ai­me­rais avoir le même style de jeu que lui : un gros service, un puis­sant coup droit et un revers solide, avec lequel il construit bien les points, nous avait‐il expliqué. Et Rublev est quel­qu’un de très sympa­thique. On a beau­coup discuté ensemble à Turin, aussi avec son entraî­neur Fernando Vicente. Ce sont de belles personnes, avec beau­coup de caractère. »

A noter qu’il affron­tera désor­mais Jiri Lehecka (21e) pour une place dans le dernier carré.