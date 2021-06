Il y a parfois des déci­sions que nous dépassent. Déjà annulé, et assez logi­que­ment, en 2020 à cause de la pandémie de Covid‐19, le célèbre ATP 500 de Bâle prévu cette année du 25 au 31 octobre sera de nouveau supprimé du calen­drier à cause de « l’in­cer­ti­tude » qui règne. Son direc­teur et fonda­teur, Roger Brennwald, s’explique.

« De nombreuses ques­tions restent sans réponse et à ce stade, il ne reste plus de temps pour un examen plus appro­fondi. Planifier et sécu­riser un événe­ment pour l’au­tomne implique une quan­tité consi­dé­rable d’in­cer­ti­tude quant à la situa­tion actuelle. Après une évalua­tion minu­tieuse, nous sommes arrivés à la déci­sion, partagée avec l’ATP, qu’il n’est pas possible de garantir avec succès l’or­ga­ni­sa­tion des Swiss Indoors avec des milliers de spec­ta­teurs en salle chaque jour. Nous le devons à toutes les parties concer­nées, aux joueurs, aux fans et aux sponsors. »

Une déci­sion assez incom­pré­hen­sible alors que le tournoi aura lieu dans plus de quatre mois (!) et qu’au lieu d’accueillir des milliers spec­ta­teurs, l’évè­ne­ment suisse pour­rait en rece­voir des centaines, comme tous les évène­ments le font actuellement.