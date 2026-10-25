Arthur Fils peut souffler un bon coup, il n’affrontera finalement pas Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle.
Alors que le finaliste en titre et tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina, vient de se retirer du tableau, le Polonais, qui devient par conséquent tête de série numéro 10, ne peut plus affronter le Français, qui est lui‐même TDS 2.
Un vrai soulagement pour Arthur, qui évite l’un des meilleurs joueurs du monde en indoor pour retrouver un joueur issu des qualification ou un lucky loser.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.