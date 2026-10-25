Arthur Fils peut souf­fler un bon coup, il n’af­fron­tera fina­le­ment pas Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle.

Alors que le fina­liste en titre et tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina, vient de se retirer du tableau, le Polonais, qui devient par consé­quent tête de série numéro 10, ne peut plus affronter le Français, qui est lui‐même TDS 2.

Update : Basel ATP 500 Main Draw Singles pic.twitter.com/nFK3fSYtYg — Tennis Draws (@DrawsTennis) October 25, 2026

Un vrai soula­ge­ment pour Arthur, qui évite l’un des meilleurs joueurs du monde en indoor pour retrouver un joueur issu des quali­fi­ca­tion ou un lucky loser.