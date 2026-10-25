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Le forfait impor­tant qui change tout pour Arthur Fils

Par
Thomas S
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Arthur Fils peut souf­fler un bon coup, il n’af­fron­tera fina­le­ment pas Hubert Hurkacz lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle.

Alors que le fina­liste en titre et tête de série numéro 5 du tournoi, Alejandro Davidovich Fokina, vient de se retirer du tableau, le Polonais, qui devient par consé­quent tête de série numéro 10, ne peut plus affronter le Français, qui est lui‐même TDS 2. 

Un vrai soula­ge­ment pour Arthur, qui évite l’un des meilleurs joueurs du monde en indoor pour retrouver un joueur issu des quali­fi­ca­tion ou un lucky loser. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 17:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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