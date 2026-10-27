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Le gigan­tesque bond au clas­se­ment d’Holger Rune après sa première victoire sur le circuit depuis un an

Par
Baptiste Mulatier
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Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025, Holger Rune avait fait un retour victo­rieux en Coupe Davis le mois dernier mais n’avait pas encore regagné sur le circuit principal.

C’est chose faite grâce à sa victoire contre le Français Quentin Halys (45) au premier tour de l’ATP 500 de Bâle : 6–4, 6–7(2), 7–6(5).

Grâce à ce premier succès depuis un an dans un tournoi ATP, le Danois, 1202e mondial, grimpe déjà de 585 places pour s’installer provi­soi­re­ment au 617e rang mondial.

Une grosse percée qui devrait faire du bien psycho­lo­gi­que­ment à l’ex-4e mondial, qui affron­tera Hubert Hurkacz ou Zizou Bergs en huitièmes de finale.

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 11:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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