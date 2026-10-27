Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre 2025, Holger Rune avait fait un retour victo­rieux en Coupe Davis le mois dernier mais n’avait pas encore regagné sur le circuit principal.

C’est chose faite grâce à sa victoire contre le Français Quentin Halys (45) au premier tour de l’ATP 500 de Bâle : 6–4, 6–7(2), 7–6(5).

Grâce à ce premier succès depuis un an dans un tournoi ATP, le Danois, 1202e mondial, grimpe déjà de 585 places pour s’installer provi­soi­re­ment au 617e rang mondial.

Rune is BACK 🔥



He battles through to defeat Halys 6–4 6–7 7–6 !#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/HfF0mcSjPR — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2026

Une grosse percée qui devrait faire du bien psycho­lo­gi­que­ment à l’ex-4e mondial, qui affron­tera Hubert Hurkacz ou Zizou Bergs en huitièmes de finale.