Quelques jours après sa défaite contre Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Stan Wawrinka s’apprête à disputer le dernier tournoi de sa carrière à Bâle.

Le triple lauréat en Grand Chelem s’est entraîné dimanche avec Novak Djokovic, qui parti­cipe égale­ment à l’ATP 500 suisse.

« Profite de cette dernière balade », a notam­ment glissé le Serbe à son ancien rival.

À noter que Stan the Man affron­tera au premier tour Jiri Lehecka, le poten­tiel dernier adver­saire de sa magni­fique carrière.