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Le message de Novak Djokovic à Stan Wawrinka à l’en­traî­ne­ment avant le dernier tournoi de sa carrière

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après sa défaite contre Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Stan Wawrinka s’apprête à disputer le dernier tournoi de sa carrière à Bâle.

Le triple lauréat en Grand Chelem s’est entraîné dimanche avec Novak Djokovic, qui parti­cipe égale­ment à l’ATP 500 suisse.

« Profite de cette dernière balade », a notam­ment glissé le Serbe à son ancien rival.

À noter que Stan the Man affron­tera au premier tour Jiri Lehecka, le poten­tiel dernier adver­saire de sa magni­fique carrière.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 08:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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