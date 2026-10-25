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Le premier tour cruel d’Arthur Fils, opposé à un Français et ami d’enfance

Par
Thomas S
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Alors que le tableau de l’ATP 500 de Bâle a été boul­versé suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils a eu la belle surprise de ne plus voir le nom Hubert Hurkacz à côté du sien lors du premier tour, le Polonais deve­nant tête de série.

Mais le numéro 1 fran­çais et actuel 10e joueur mondial, fina­le­ment opposé à un joueur issu des quali­fi­ca­tion, a peut‐être hérité d’un tirage encore plus complexe face à Giovanni Mpetshi Perricard. 

En plus de se retrouver face à un compa­triote et au lauréat de l’édi­tion 2024, redou­table en indoor, il va devoir affronter un ami d’en­fance qu’il connaît depuis l’âge de 9 ans. 

Tout sauf un cadeau pour le protégé de Goran Ivanisevic d’au­tant que « Gio » a eu le temps de prendre ses marques après ses deux victoires en quali­fi­ca­tions (contre Baez et Kovacevic). 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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