Alors que le tableau de l’ATP 500 de Bâle a été boul­versé suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils a eu la belle surprise de ne plus voir le nom Hubert Hurkacz à côté du sien lors du premier tour, le Polonais deve­nant tête de série.

Mais le numéro 1 fran­çais et actuel 10e joueur mondial, fina­le­ment opposé à un joueur issu des quali­fi­ca­tion, a peut‐être hérité d’un tirage encore plus complexe face à Giovanni Mpetshi Perricard.

En plus de se retrouver face à un compa­triote et au lauréat de l’édi­tion 2024, redou­table en indoor, il va devoir affronter un ami d’en­fance qu’il connaît depuis l’âge de 9 ans.

🚨 OFFICIEL ! Arthur Fils affron­tera Giovanni Mpetshi Perricard au 1er tour de l’ATP 500 de Bâle. 🇫🇷🤯



C’était écrit en faite pic.twitter.com/6sNHBM67Yl — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 25, 2026

Tout sauf un cadeau pour le protégé de Goran Ivanisevic d’au­tant que « Gio » a eu le temps de prendre ses marques après ses deux victoires en quali­fi­ca­tions (contre Baez et Kovacevic).