Alors que le tableau de l’ATP 500 de Bâle a été boulversé suite au forfait de dernière minute de la tête de série numéro 5, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils a eu la belle surprise de ne plus voir le nom Hubert Hurkacz à côté du sien lors du premier tour, le Polonais devenant tête de série.
Mais le numéro 1 français et actuel 10e joueur mondial, finalement opposé à un joueur issu des qualification, a peut‐être hérité d’un tirage encore plus complexe face à Giovanni Mpetshi Perricard.
En plus de se retrouver face à un compatriote et au lauréat de l’édition 2024, redoutable en indoor, il va devoir affronter un ami d’enfance qu’il connaît depuis l’âge de 9 ans.
Tout sauf un cadeau pour le protégé de Goran Ivanisevic d’autant que « Gio » a eu le temps de prendre ses marques après ses deux victoires en qualifications (contre Baez et Kovacevic).
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 19:20